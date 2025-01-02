Saadet Partisi Melikgazi'de bayrak değişimi

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanlığı'nda yeni bir dönem başlıyor ve partideki heyecan dorukta. İl Başkanı Erdal Altun'un katılımıyla gerçekleşen devir teslim töreninde, uzun yıllar boyunca partiye hizmet eden eski İlçe Başkanı Vacit Kip'e teşekkür edildi.

Saadet Partisi Melikgazi'de bayrak değişimi

 Kip'e, Melikgazi'ye kazandırdığı hizmetler dolayısıyla plaket takdim edildi. Görevini devreden Vacit Kip, yeni Başkan Halil Demirbaş'a başarılar dileyerek, "Partimize uzun yıllar hizmet etmekten büyük mutluluk duydum. Görevimi devrettiğim Halil Demirbaş'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diliyorum," dedi.

Yeni Başkan Halil Demirbaş, göreve başlar başlamaz yaptığı açıklamada, Melikgazi'yi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Demirbaş, özellikle gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerle partiye yeni bir soluk getireceğini kaydetti. Törende bir konuşma yapan İl Başkanı Erdal Altun da Saadet Partisi'nin Melikgazi'deki teşkilat yapısının daha da güçleneceğine inandığını söyledi. Altun, yeni ilçe başkanı Demirbaş'a başarılar dileyerek, uzun yıllar boyunca partiye hizmet veren eski İlçe Başkanı Vacit Kip'e teşekkür etti ve hizmetlerinden dolayı Kip'e plaket takdim etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Erdal Altun'dan Aile Değerlerine Anlamlı Vurgu: 'Sevgiyle Güçlenen Aileler, Güçlü Toplumun Temelidir'
Başkan Erdal Altun’dan Aile Değerlerine Anlamlı Vurgu: “Sevgiyle Güçlenen Aileler, Güçlü Toplumun Temelidir”
2024 Yılının şehre değer katan yatırımları
2024 Yılının şehre değer katan yatırımları
Başkan Büyükkılıç'tan Regaib Kandili mesajı
Başkan Büyükkılıç'tan Regaib Kandili mesajı
Alo 153, 2024'te 1 milyon 205 bin çağrıya cevap verdi
Alo 153, 2024'te 1 milyon 205 bin çağrıya cevap verdi
Bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Hukukçu Alan,' Kira bedeli tespit davasını hem kiracı hem kiraya veren açabilir'
Hukukçu Alan," Kira bedeli tespit davasını hem kiracı hem kiraya veren açabilir"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!