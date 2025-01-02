Saadet Partisi Melikgazi'de bayrak değişimi

Kip'e, Melikgazi'ye kazandırdığı hizmetler dolayısıyla plaket takdim edildi. Görevini devreden Vacit Kip, yeni Başkan Halil Demirbaş'a başarılar dileyerek, "Partimize uzun yıllar hizmet etmekten büyük mutluluk duydum. Görevimi devrettiğim Halil Demirbaş'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diliyorum," dedi.

Yeni Başkan Halil Demirbaş, göreve başlar başlamaz yaptığı açıklamada, Melikgazi'yi daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışacaklarını belirtti. Demirbaş, özellikle gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerle partiye yeni bir soluk getireceğini kaydetti. Törende bir konuşma yapan İl Başkanı Erdal Altun da Saadet Partisi'nin Melikgazi'deki teşkilat yapısının daha da güçleneceğine inandığını söyledi. Altun, yeni ilçe başkanı Demirbaş'a başarılar dileyerek, uzun yıllar boyunca partiye hizmet veren eski İlçe Başkanı Vacit Kip'e teşekkür etti ve hizmetlerinden dolayı Kip'e plaket takdim etti.