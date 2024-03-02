Ak Parti İl Danışma Toplantısı bugün yapılıyor
Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı Danışma Toplantısı 2 Mart 2024 Cumartesi (bugün) saat 13.30'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı Danışma Toplantısı 2 Mart 2024 Cumartesi (bugün) saat 13.30'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
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