Ak Parti İl Danışma Toplantısı bugün yapılıyor

Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı Danışma Toplantısı 2 Mart 2024 Cumartesi (bugün) saat 13.30'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Ak Parti İl Danışma Toplantısı bugün yapılıyor

Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı Danışma Toplantısı 2 Mart 2024 Cumartesi (bugün) saat 13.30'da Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

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