Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Atanur Aydın atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan kararname ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Atanur Aydın atandı
Kayseri GündemEditör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan kararname ile Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Görevden alınan Mehmet Aslan’ın yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Körabörk atanırken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne de Van İl Emniyet Müdürü Atanur aydın atandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne ise Murat Mutlu atandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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