AK Parti İncesu ve Yeşilhisar Kongreleri yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte AK Parti 8. Olağan İncesu ve Yeşilhisar İlçe Kongrelerine katıldı.

AK Parti 8. Olağan Kongrelerine Kayseri’de ilçe teşkilatları ile başlarken Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ile birlikte AK Parti 8. Olağan İncesu ve Yeşilhisar İlçe Kongrelerinde teşkilat mensupları ile bir arya geldi. İncesu Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen AK Parti 8. Olağan İncesu İlçe Kongresi’ne Başkan Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Mustafa Açıkgöz, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı, AK Parti İncesu İlçe Başkanı Mehmet Koç ve MHP İncesu ilçe teşkilatı mensupları ile ilçelerin teşkilat mensupları katıldı. Kongrede konuşan Başkan Büyükkılıç, “Biz bir aileyiz. Elbette bu ailenin bireyleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, onurumuz, gururumuz, sizler ne kadar güzel insanlarsınız. Cumhurun gür sesi, birbirimize sahip çıkmamız lazım” dedi. Büyükkılıç; kongrenin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulus Akar da İncesu ilçesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek; "Belediye başkanlarımız, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere gerçekten gece gündüz demeden ilçelere, ilimize büyük katkılar sağladılar, sağlamaya devam ediyorlar. Bu toplantının, birliğin, beraberliğin hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Bu konuda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, İsrail’in Gazze’de uyguladığı zulmü şiddetle kınayarak, “Dünyanın tarihte hiç görmediği alçaklık şuanda İsrail tarafından masum insanlara yapılmaktadır. İster Filistin’de ister Lübnan’da olsun bunları şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu bir savaş değil, bu bir soykırım. Bu teröristler inşallah döktükleri kanlarla, döktükleri gözyaşlarında boğulacaklar” ifadelerini kullandı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm AK Parti 8. Olağan Kongresi’nin İncesu ilçesine, Kayseri’ye ve Türkiye’ye hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti. AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy da AK Parti 8. Olağan İncesu İlçe Kongresi’nin hayırlı olmasını temenni ettiler.

Yeşilhisar ilçe kongresi de yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Yeşilhisar’a geçerek AK Parti 8. Olağan Yeşilhisar İlçe Kongresi’ne katıldı. İlçe Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kongrede konuşan Başkan Büyükkılıç, kongrelerin AK Parti ailesine yakışan bir anlayış içerisinde yapıldığını belirterek, “Hep beraber kenetlenerek yol alıyoruz. Çalışacağız, durmak yok koşmaya devam” dedi. Büyükkılıç, bir ağabey olarak 16 ilçe belediye başkanını bağrına basarak Kayseri’ye hizmetkâr olmaya özen göstereceklerini ifade ederek, “Gecemiz gündüzümüz yok. Bulunduğumuz yerler hizmet etme yeri” sözleri ile kongrenin hayırlı olmasını diledi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulus Akar da teşkilat mensuplarının gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise Cumhur İttifakı vurgusu yaparak AK Parti 8. Olağan Yeşilhisar İlçe Kongresi’nin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy da AK Parti 8. Olağan Yeşilhisar İlçe Kongresi’nin hayırlı olmasını temenni etti.