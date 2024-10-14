Genç halterci Habib Can Taşçı Bosna'dan altın madalyayla döndü
Milli halterci Habib Can Taşçı Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Açık Bosna Kupası'nda altın madalya kazandı.
Uluslararası Açık Bosna Kupası 11-14 Ekim tarihleri arasında Bosna -Hersek’in Saraybosna kentinde düzenlendi. Müsabakalarda mücadele eden milli takımımıza Kayseri’den genç sporcu Habib Can Taşçı antrenör Gökhan Taşçı nezaretinde katıldı. 96 kilogramda yarışan genç sporcu Habib Can koparmada 106, silkmede ise 135 kilogram olmak üzere toplamda 241 kilo kaldrırarak sıkletinde şampiyon oldu. Takım kategorisinde de milli takımımız şampiyon oldu.