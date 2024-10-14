  • Haberler
  • Spor
  • Genç halterci Habib Can Taşçı Bosna'dan altın madalyayla döndü 

Genç halterci Habib Can Taşçı Bosna'dan altın madalyayla döndü 

Milli halterci Habib Can Taşçı Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Açık Bosna Kupası'nda altın madalya kazandı. 

Genç halterci Habib Can Taşçı Bosna'dan altın madalyayla döndü 

Uluslararası Açık Bosna Kupası 11-14 Ekim tarihleri arasında Bosna -Hersek’in Saraybosna kentinde düzenlendi. Müsabakalarda mücadele eden milli takımımıza Kayseri’den genç sporcu Habib Can Taşçı antrenör Gökhan Taşçı nezaretinde katıldı. 96 kilogramda yarışan genç sporcu Habib Can koparmada 106, silkmede ise 135 kilogram olmak üzere toplamda 241 kilo kaldrırarak sıkletinde şampiyon oldu. Takım kategorisinde de milli takımımız şampiyon oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Finans Analisti İslam Memiş , 'Bu kadar kalabalık olacağını şahsen beklemiyordum'
Finans Analisti İslam Memiş , “Bu kadar kalabalık olacağını şahsen beklemiyordum”
Eski Vekil Kulkuloğlu: 'Fuar düzenleyenlerden ricam, Mustafa Balbay, Saygı Öztürk gibi yazarların artması''
Eski Vekil Kulkuloğlu: 'Fuar düzenleyenlerden ricam, Mustafa Balbay, Saygı Öztürk gibi yazarların artması''
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 'Köfteci Yusuf olayının bir parçası da Sedat Peker'dir' 
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, “Köfteci Yusuf olayının bir parçası da Sedat Peker’dir” 
Başkan Yalçın, özel kütüphanesindeki Kayseri ile ilgili 100 eseri Kitap Fuarında sergiliyor
Başkan Yalçın, özel kütüphanesindeki Kayseri ile ilgili 100 eseri Kitap Fuarında sergiliyor
Kitap Fuarında Hulusi Akar'a sevgi seli
Kitap Fuarında Hulusi Akar'a sevgi seli
Başkan Palancıoğlu: '9 bine yakın alım heyetinin fuarda olması Kayseri açısından çok önmeli'
Başkan Palancıoğlu: '9 bine yakın alım heyetinin fuarda olması Kayseri açısından çok önmeli'