AK Parti Kadın Kolları Başkanı Timuçin, “Bu tarz festivallerin kültür aktarımı olduğunu düşünüyorum”

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Felahiye Belediyesi tarafından düzenlenen 17’nci Sıtmapınar Şenliği başladı. Şenlikte konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin, bu tarz festivallerin bir kültür aktarımı olduğunu dile getirdi. Timuçin, “Çok güzel bir atmosfer ben bu tarz etkinliklerin festivallerin kültür aktarımı olduğunu düşünüyorum. Her bir ilçemizde de ayrı bir güzelliği var. 16 ilçemizin birbirinden değerli şenlikleri var. Bunlar bizim kültür mirasımız. Kayserimiz birbirinden değerli etkinlikleri olan, şenlikleri güzel, kültürel etkinlikleri olan bir ilimiz bu yüzden buradaki atmosfer güzel bu atmosferde sadece Felahiyeli vatandaşlarımız yok hem gurbetçilerimiz, 7’den 70’e bütün Kayserili hemşehrilerimiz burada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.