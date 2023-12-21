AK Parti Kayseri adayları için son aşamaya gelindi

AK Parti’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme süreciyle ilgili AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda ‘temayül yoklaması’ yapıldı. Bu kapsamda AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'ndan 70 kişilik bir grup Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüştü. Yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ile Gençlik Kolları Başkanı ve mevcut belediye başkanları da görüşmeye davet edildi. Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan öncelikli olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayı için karar verecek.

Öte yandan Belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu olurken yapılan görüşmede cumhurbaşkanının çok keyifli olduğu öğrenildi. Genel merkeze çağırılan isimlerden anket formunu doldurmaları talep edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok kısa bir süre içerisinde sonuçları ve kararlarını açıklayacaklarını bildirdi.