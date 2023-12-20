Annesinin aracıyla gittiği dağlık alanda kendini astı

Kayseri'nin Talas ilçesinde annesinin aracıyla dağlık alana giden şahıs, kendisini elektrik direğine asarak intihar etti.

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  • 20.12.2023 23:28
  • Güncelleme: 21.12.2023 03:46
Annesinin aracıyla gittiği dağlık alanda kendini astı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde annesinin aracıyla dağlık alana giden şahıs, kendisini elektrik direğine asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana gelen olayda, çevredeki vatandaşlar elektrik direğinde asılı birini görerek ihbarda bulundu. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk müdahalede şahsın T.G. (42) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. T.G.’nin olay yerine annesine ait 38 AHN 784 plakalı otomobil ile geldiği öğrenildi. 42 yaşındaki adamın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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