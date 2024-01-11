AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi adayı yeniden Büyükkılıç
Kayseri Büyükşehir Belediyesi için AK Parti'nin adayının Memduh Büyükkılıç olduğu öğrenildi. Büyükkılıç, pazartesi günü Ankara'da aday tanıtım toplantısında duyurulacak.
- 11.01.2024 18:19
- Güncelleme: 11.01.2024 18:19
Kayseri Büyükşehir Belediyesi için AK Parti’nin adayının Memduh Büyükkılıç olduğu öğrenildi. Büyükkılıç, pazartesi günü Ankara’da aday tanıtım toplantısında duyurulacak.
AK Parti Genel Merkezi’nden edinilen bilgiye göre; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2024’te yapılacak mahalli idareler seçimlerinde yeniden aday gösterilecek. Pazartesi günü Ankara’da yapılacak aday tanıtım toplantısında Büyükkılıç’ın duyurulacağı öğrenildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN