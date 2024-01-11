İl Emniyet Müdürlüğünde tartıştığı teknikeri öldüren polis 25 yıl hapis cezası aldı

Olay, 14 Eylül'de Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Aralarında daha önce de tartışma çıkan polis memuru Ş.K. ile Emniyet Müdürlüğü’nde görevli tekniker F.S.S. arasında kavga çıktı. Ş.K. beylik tabancasıyla F.S.S.’ye ateş ederek öldürdü. Ş.K. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Ş.K. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

Tutuklu sanık Ş.K.’nin avukatı, “Müvekkilim güne normal başlamıştır. Maktülün daha önce karakola giderek şikayetçi olduğu meseleyi sormuştur. Kendisine atfedilen iddialar okunduğunda asılsız olduğunu belirtmiştir. Öldürmek gibi de asla bir amacı olmamıştır. Yaptığı tek hata konuşmak istemesidir. Engelli çocuğuna ve ailesine edilen ağır küfürler nedeniyle müvekkilim kendini kaybetmiştir” dedi. Sanık Ş.K. ise avukatımın söylediklerine katılıyorum dedi. Mahkeme heyeti sanık Ş.K.’ye “kasten öldürme” suçundan indirim de uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi.