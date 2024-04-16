Ak Parti Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde azınlığa düştü

31 Mart seçimlerinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri belli oldu. 70 Üyeli Kayseri Büyükşehir Meclisinde Ak Partili Meclis üyesinin 33'e düşmesiyle uzun yıllar sonra Ak Parti meclis'te azınlığa düştü.

Ak Parti Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde azınlığa düştü
Kayseri GündemEditör

31 Mart seçimlerinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri belli oldu.

31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi de oluştu. 70 üyeden oluşan mecliste AK Parti 33, MHP 11, CHP 9, YRP 6, İYİ Parti 5 ve BBP ise 2 üye ile yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisinde şu isimler yer alıyor;

AK Parti: Memduh Büyükkılıç, Mustafa Palancıoğlu, Ahmet Çolakbayrakdar, Mustafa Yalçın, Bilal Özdoğan, Mustafa İlmek, Adem Şengül, Halit Taşyapan, Esat Öztürk, Gökhan Ülke, Kenan Akar, Serdar Kavafoğlu, İsmail Ünalmış, Sami Yağmur, Cengiz Ekici, Bekir Yıldız, Meral Koşar, Mustafa Güldüoğlu, Kemalettin Cengiz Tekinsoy, Emine Timuçin, Ahmet Tural, Ömer Gökçe, Ahmet Bostancı, Hulusi Çavdar, Ahmet Mithat Karaçavuş, Şerife Parlak, Ahmet Erciyes, Savaş Gökçe, Emre Güneş, Burhanettin Polat, Yusuf Ceran, Menderes Yıldırım, Sami Üstündağ.

MHP: Selahattin Metin, Bekir Ayyıldırım, Halit Demir, Mustafa Erkek, Osman Yeniay, Orhan Say, Ali Kabak, Mustafa İşlenmiş, Mustafa Durukan, Selçuk Güntay, İbrahim Carlak

CHP: Ömer Faruk Eroğlu, Şeref Güleser, Mustafa Dursun, Özgür Özer, Mustafa Çalıksoy, Senem Ağca, Fedai Durgun, Ahmet Tektaş, Kasım Aydoğan

YRP: Vahap Ekinci, Abdullah Korkmaz, Davut Umsu, Mehmet Kuşçu, Mehmet Birkay Kahveci, Seyit Ahmet Bircan

İYİ Parti: Osman Koç, Şahin Ülker, Mehmet Bulun, Ramazan Demirezen, Mehmet Işık

BBP: Ramazan Aylanç, Sabri Sosun

Haber Merkezi
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