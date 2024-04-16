Başkan Palancıoğlu yapımı devam eden Adem Tanç Cami'yi inceledi

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yapımı devam eden Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur’an Kursu’nun yapım çalışmalarında sona gelindi. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yapım çalışmalarını yakından inceledi.

Melikgazi’de yeni dönem hizmetlerine vakit kaybetmeden başlayan Başkan Palancıoğlu; "Yıldırım Beyazıt Mahallemizde güzel bir camiyi ve Kur’an Kursu’nu tamamlamak üzereyiz. Hayırsever Adem Tanç ve eşi Hatice Tanç hanımefendi adına güzel bir camiyi ve Kur’an Kursu’nu belediyemizin katkısıyla hayata geçiriyoruz. Kaba inşaatı, ince inşaatı bitti. Şu anda çevre düzenlemesini yapıyoruz. Çevre düzenlemesinin ardından asfaltlama, otopark ve çocuk oyun gurubu yapacağız. İnşallah ortaklaşa şekilde burayı bitirmek üzereyiz. Hayırseverlerimizle birlikte, belediyemizin katkısıyla birçok projeleri ilçemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde birer birer hayata geçiriyoruz. Her şey daha güzel bir Melikgazi için. İlçemizde bölgelerin nüfus yoğunluklarına göre, ihtiyaçlarına göre projeler tasarlıyoruz. Yapımını bir an evvel neticelendirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak bizim için son derece önem taşıyor. Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur’an Kursu’muz Melikgazi’mize hayırlı olsun. İnşallah yakın zamanda açılışını yapacağız. Hayırseverimiz Adem Tanç’a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırseverimizden sözünü aldık. İnşallah ilerleyen dönemde kendisi ile Melikgazi’ye bir de okul yapma hazırlığındayız" dedi.

Melikgazi Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları projenin hayata geçtiğini ve bu durumdan çok mutlu olduğunu söyleyen hayırsever Adem Tanç ise Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.