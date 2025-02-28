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AK Parti Kayseri'de Ramazan Koordinasyon Merkezi Kuruldu

AK Parti Kayseri'de RKM (Ramazan Koordinasyon Merkezi) Kuruldu. Bu kapsamda, Ramazan boyunca Kayseri'de her gün, her ilçede ayrı bir program düzenlenecek.

AK Parti Kayseri'de Ramazan Koordinasyon Merkezi Kuruldu

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından "Ramazanda paylaşıyoruz (birlik beraberliği, mutluluğu,bereketi,sofraları...)" sloganıyla faaliyet gösterecek olan Ramazan Koordinasyon Merkezi (RKM) planlandı. Bu kapsamda, Ramazan boyunca Kayseri’de her gün, her ilçede ayrı bir program düzenlenecek.

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, iftar sofralarından ihtiyaç sahiplerine yardımlara, manevi sohbetlerden mahalle buluşmalarına, gençlik etkinliklerinden söyleşilere bir program hazırladı. Kayseri’nin 16 ilçesinde de ayrı ayrı etkinlikler düzenlenecek. Yapay zeka destekli veri yönetim sistemleri ile kişi, ilçe ve program bazlı verilerin kaydı tutulacak.

Haber Merkezi

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