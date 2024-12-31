AK Parti Kayseri il başkanı belli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak'ta katılacağı Kayseri kongresinde AK Parti İl başkanı belli olacak. Ak Parti Yönetiminin Ankara Genel Merkeze öneride bulunacağı muhtemel isimler arasında şimdilik beş isim öne çıkıyor.

AK Parti Kayseri il başkanı belli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Ocak’ta katılacağı Kayseri kongresinde AK Parti İl başkanı belli olacak. Mevcut başkan Fatih Üzüm’ün yanı sıra İzzet Buzkan, Hasan Nuri Kuş, Selçuk Melekoğlu ve Mustafa Tevfik Kürtüncü ile ilgili genel merkez tarafından saha çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi

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