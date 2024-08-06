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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Yeşilhisar'da

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, teşkilat mensuplarıyla birlikte Yeşilhisar İlçesini ziyaret etti.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Yeşilhisar'da
Kayseri GündemEditör

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, teşkilat mensuplarıyla birlikte Yeşilhisar İlçesini ziyaret etti.

Çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, AK Parti Yeşilhisar İlçe Başkanı Hasan Bedirhanbeyoğlu ve AK Parti Kayseri teşkilat mensuplarıyla birlikte esnaf ziyareti yaparak, Yeşilhisarlılarla hasbihal etti. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Yeşilhisar İlçe ziyareti programını, Yeşilhisar Sulama Kooperatifi Başkanlığı’nı ve Yeşilhisar Belediyesi’ni ziyaret ederek tamamladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Üzüm, Yeşilhisarlılar’ın her zaman güler yüzleri ve samimi dualarıyla AK Parti’nin yanında olduğunun altını çizerek, “Elhamdülillah, bugün bir kez daha gördük ki Yeşilhisarlı hemşehrilerimiz AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her daim yanında. Ziyaretlerimizde bizleri sıcak sohbetleri ile karşılayan her bir hemşehrimize gönülden teşekkür ediyoruz. Yeşilhisar Sulama Kooperatifi Başkanlığı ziyaretimizde bizlere taleplerini ileten çiftçi kardeşlerimizin de taleplerini gerekli yerlere ilettik çok şükür. Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan ve İlçe Başkanımız Hasan Bedirhanbeyoğlu birlikte istişare halinde çalışarak, güzel ilçemiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için yaptığı çalışmalar bizleri bir kez daha gururlandırdı. Allah’ın izni ve hemşehrilerimizin desteğiyle birlikte daha güçlü bir Yeşilhisar için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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