  • Haberler
  • Gündem
  • AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın 95 yaşında vefat eden dedesi Hüseyin Okandan, son yolculuğuna uğurlandı. Okandan'ın cenaze namazı, Hulusi Akar Cami'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın kıldırdığı cenaze namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Dursun Ataş, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabiii Kaynaklar eski bakanı Taner Yıldız, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan’ın dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de 'Filistin İçin Kıyamdayız' : 'Gazze müslümanların öz yurdudur'
Kayseri'de 'Filistin İçin Kıyamdayız' : 'Gazze müslümanların öz yurdudur'
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Tomarza esnafını dinledi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Tomarza esnafını dinledi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Tomarza'da kabak çekirdeği çitledi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Tomarza’da kabak çekirdeği çitledi
Tomarza'da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu rüzgarı
Tomarza'da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu rüzgarı
Kayseri'de planlı su kesintisi uyarısı
Kayseri'de planlı su kesintisi uyarısı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!