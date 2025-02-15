Kayseri'de 'Filistin İçin Kıyamdayız' : 'Gazze müslümanların öz yurdudur'

Gazze ve Filistin'de 471 Günlük Direniş

Arslantürk, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün süren Hamas'ın şanlı direnişi ve İsrail soykırımı hakkında konuştu. Bu süre içinde İsrail'in karadan, havadan ve denizden gerçekleştirdiği saldırılarda çoğunluğu çocuklar ve kadınlar olmak üzere 60 binden fazla Müslümanın şehit olduğunu, 100 binden fazlasının da yaralandığını belirtti. Okullar, camiler, kiliseler ve hastaneler dahil tüm yerleşim birimlerinin hedef alındığını vurguladı.

Gazze'yi Boşaltma Planı ve Trump'ın Açıklamaları

Arslantürk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi boşaltma ve Müslümanları özyurtlarından çıkarma planlarına sert tepki gösterdi. Trump'ın, İsrail Başbakanı Netenyahu ile Gazze'yi boşaltarak Müslümanları Mısır ve Ürdün'e göndermeyi ve Gazze'yi ABD'ye verip tatil beldesi yapmayı planladığını belirten Arslantürk, bu planın insanlık adına kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hamas'ın Mücadelesine Destek ve Dayanışma Çağrısı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Filistin Dayanışma Platformu olarak, Hamas'ın şanlı mücadelesini tebrik ettiklerini ve Filistin halkına desteğin süreceğini belirten Arslantürk, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Ayrıca, Trump'ın Gazze ve Filistin halkını özyurtlarından sürme planını reddettiklerini ve tüm İslam coğrafyasını bu planlara karşı mücadele etmeye çağırdı. Arslantürk, "Gazze ve Filistin Müslümanların özgür yurdudur ve asla satılık değildir" dedi.

Basın açıklaması sonrası Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı dua ile program sona erdi.

Meydanda biriken kalabalık tarafından Amerika ve İsrail'e lanet okunarak sloganlar atıldı.