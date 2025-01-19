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AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı güven tazeledi

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, yeniden AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı seçilen Hayri Danacı'yı tebrik etti.

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı güven tazeledi

AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan sosyal medya platformundan paylaşımda bulunarak yeniden AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı seçilen Hayri Danacı’yı tebrik etti. Başkan Okandan; “AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları 7. Olağan İl Kongremizi büyük bir coşku ve heyecan içinde  gerçekleştirdik. Bugün güven tazeleyerek İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine devam edecek olan Hayri Danacı başkanımız ve kardeşlerimize hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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