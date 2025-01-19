Erciyes 38 FK – Zonguldakspor FK: 0-1
Kayseri'yi TFF 3'üncü Ligde temsil eden Erciyes 38 FK, sezonun ikinci yarının ilk maçında evinde konuk ettiği Zonguldakspor FK'ya 1-0'lık skorla yenildi.
Maça iki takım da temkinli başladı. Daha sonra karşılıklı ataklar geldi. Maçın 26’ncı dakikasında sağdan gelişen Zonguldakspor FK atağında Safa’nın uzaklaştırmak istediği top üst direkten dönerek İsmail’e çarptı ve ağlarla buluştu. Konuk takım, İsmail’in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında gol olmadı. Erciyes FK sezonun ikinci yarsına mağlubiyetle başladı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Ömer Şivka, Sabri Üstünel, Umur Ertemel
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak – Taner (Dk.77 İsmet), Berkay (Dk.46 Batuhan), İsmail, Yaşar (Dk.46 İhsan Uğur), Gürkan (Dk.73 Fevzi Can), Oğuzhan (Dk.46 Ayhan), Enes, Hüseyin Ekici, Tayyib, Hüseyin Fındıkçı
ZONGULDAKSPOR FK: Umut Kaya – Umut Kerem, Ethem, Melih Mert (Dk.68 Gökhan Köseoğlu), Gökhan Meral, Güney, Fatih (Dk.68 Necati), Mümin (Dk.75 Ali Arda), Yusuf Emre, Sefa (Dk.83 Yiğit), Embiya
GOL: Dk.26 İsmail – kendi kalesine (Zonguldakspor FK)
SARI KART: Tayyib (Erciyes 38 FK) Ethem (Zonguldakspor FK)