AK Parti Kayseri İl Kongresi öncesi kritik toplantı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti Kayseri İl Kongresi öncesi kritik toplantı

Bu toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak'ta Kayseri'ye yapacağı ziyaret öncesinde büyük önem taşıyor.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzuruna çıkacak İl Başkan adayları öncesinde istişareler yapıldı. 17 Ocak'ta gerçekleşecek İl Kongresi'nde, mevcut İl Başkanı Fatih Üzüm'ün görevine devam edip etmeyeceği merak konusu. Ancak, Üzüm'ün yeniden seçilmesi yönünde güçlü bir eğilim olduğu gözlemleniyor.

Bu kritik toplantı, AK Parti Kayseri teşkilatının geleceği açısından büyük önem taşıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde yapılan hazırlıkların bir parçası olarak dikkat çekiyor. Kayseri halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Birleşik Kafkasya Derneği Kadın Kolları'ndan, Başkan Cemil Görücü'ye plaket
Birleşik Kafkasya Derneği Kadın Kolları'ndan, Başkan Cemil Görücü'ye plaket
CHP'li Vekilden Saadet Partisi'nin Yeni Liderine Ziyaret
CHP'li Vekilden Saadet Partisi'nin Yeni Liderine Ziyaret
Talas'ın Kütüphanelerine Büyük İlgi: Neredeyse 900 Bin Ziyaretçi
Talas'ın Kütüphanelerine Büyük İlgi: Neredeyse 900 Bin Ziyaretçi
Başkan Mustafa Yalçın: 'Gazeteciler zor şartlarda büyük iş başarıyor'
Başkan Mustafa Yalçın: “Gazeteciler zor şartlarda büyük iş başarıyor”
Başkan Büyükkılıç'tan Talas Kadın Kooperatifine ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Talas Kadın Kooperatifine ziyaret
Vali Gökmen Çiçek'ten '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Mesajı
Vali Gökmen Çiçek’ten “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” Mesajı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!