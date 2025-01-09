AK Parti Kayseri İl Kongresi öncesi kritik toplantı

Bu toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ocak'ta Kayseri'ye yapacağı ziyaret öncesinde büyük önem taşıyor.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzuruna çıkacak İl Başkan adayları öncesinde istişareler yapıldı. 17 Ocak'ta gerçekleşecek İl Kongresi'nde, mevcut İl Başkanı Fatih Üzüm'ün görevine devam edip etmeyeceği merak konusu. Ancak, Üzüm'ün yeniden seçilmesi yönünde güçlü bir eğilim olduğu gözlemleniyor.

Bu kritik toplantı, AK Parti Kayseri teşkilatının geleceği açısından büyük önem taşıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde yapılan hazırlıkların bir parçası olarak dikkat çekiyor. Kayseri halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor.