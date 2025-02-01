AK Parti Kayseri Milletvekili Ataş, 'Kayserispor'un ligde kalacağına inanıyorum'

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynana Süper Lig maçından sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Gerçekten başkanlarımın da söylediği gibi çok centilmence geçen bir maçtı Kayserispor güzel de oynadı ama golü bulamadık inşallah ilerdeki maçlarda ben bu takımın ligde kalacağına inanıyorum biz destek vermeye devam edeceğiz oyuncularımıza da teknik eğitimde de başarılar diliyorum İnşallah bu ligde kalacağız” ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayserispor'un daha başarılı olacağını ifade ederek, “Takımımızın diri olduğunu görmekten keyif alıyoruz. Önümüzdeki maçlarda ben yukarılara doğru takımımızın çıkacağına inanıyorum seyircisi harikaydı her birini ben ayrı ayrı tebrik ediyorum yani gönlümüz 3 puan arıyor ama dostça biten bir maç oldu” şeklinde konuştu.