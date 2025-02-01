Sucuğa da hile karıştırılıyor: Gerçek sucuk nasıl anlaşılır?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, mangal sofralarının olmazsa olmazı sucuğa birtakım hileler karıştırılıyor. Kayseri de iddiaya göre bu listede 2’nci sırada yer alıyor. Peki bir sucuğun gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Kaliteli bir sucuğun nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veren Pastırmacı Tolga Korkut, “Günümüzde Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu birçok firma var. Ve bu birçok firmanın üretmiş olduğu farklı mamulleri var. Bunların içinde de sucuk özellikle ön plana çıkabilir. Bir kere şunu unutmayalım yüzde 100 markalı olmalı ve ilk ana markanın ne olduğunu bilmek lazım aldığımız sucukta örneğin biz kendi sucuğumuza kendi adımızı koyuyoruz sebebi ne? Etin kalitesinden içine koyduğumuz işte baharattan sarımsaktan veya türevi maddelerden herhangi bir sıkıntı duymayacağımızı düşünerek ve gıda kodeksine uygun olduğu için bu şekilde hareket ediyoruz ama günümüzde ortalama 400-700 liraya kadar sucuk var. Biz şu an birinci kalite sucuğu 950 liraya satıyoruz. Sebebi de şu; et kalitesi ve içine koyduğumuz baharat” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’NİN ADI BATIYOR’

Sucuğun etin kalitesine göre değişkenlik gösterdiğini ifade eden Pastırmacı Tolga Korkut ,”Sağlık Bakanlığı'nın, özellikle de İl Tarım'ın son zamanlarda yayınlamış olduğu listede bir gerçek var. Kurunun yanında yaş da yanar. Ondan dolayı biz kendimizi bu işten ne kadar sakınırsak, doğru ve dürüst ticaret yapmaya çalışırsak, biz sadece kendimizden sorumluyuz. Ama emin olun bu şekilde Kayseri'nin de adı batıyor. Kaliteli bir ürünü zaten yediğimiz zaman anlarız. Yalnız bir müşteri, bir alıcı geldiği zaman kaliteli ürünün ne olduğunu bilemez. Sadece fiyat endeksli bu ürünü alabilir. Ama evine götürdüğü zaman etin kokusunda ve baharatın rehasında bir sıkıntı yoksa, yediğinde midesinde ekşime gibi bir sorun yoksa emin olun aldığı ürün gayet kaliteli ve birinci sınıftır. Burada parayı paraya veriyor, tam tersi olursa da parayı araya veriyor.Birinci kalite özellikle de arka but sucuk için kaliteli bir ettir diyen Pastırmacı Tolga Korkut, “Kaliteli bir ette şöyle yapmamız gerekiyor; eti sinirden ayırmamız gerekiyor ki özellikle de bu ürünü yerken sinir ağzımıza gelmemesi gerekir. Ve baharatı doğru kullanmak gerekiyor. Sucuk bir köfte ya da acı bir adana gibi değildir benzetmekte hata olmasın. Sucuk rehasına ve etin kalitesine uygun üretildiği zaman emin olun son tüketici aldığından ve yediğinden memnun olur” ifadelerinde bulundu.