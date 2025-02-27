AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler, 'Türkiye'nin huzuru ve birliği için kritik bir eşikteyiz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla İmralı sürecinden söz ederek, “Türkiye'nin huzuru ve birliği için kritik bir eşikteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli’nin güçlü iradesi, ülkemizi terörden arındırmaya yönelik kararlılığı bir kez daha ortaya koymuştur. Elbette kimliklere saygı demokratik toplum ve siyasal alan ile mümkündür.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında terörsüz bir Türkiye için silah bırakma ve PKK'nın kendini feshetme çağrısı Türkiye'nin geleceği açısından önemlidir. Umarım bu tarihi çağrı karşılığını bulur. Terörsüz bir Türkiye mümkün olur. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere ülkemizin geleceği için irade gösteren herkese milletimiz adına teşekkür ediyorum. Terörsüz, huzurlu ve güçlü bir Türkiye için tüm grupların üzerine düşeni yapmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.