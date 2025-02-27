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Silahlı kavga nedeniyle açılan davanın taraftarı suçlamayı reddetti

Melikgazi İlçesinde çıkan silahlı kavga nedeniyle açılan davanın duruşmasında taraflar suçlamayı reddetti.

Silahlı kavga nedeniyle açılan davanın taraftarı suçlamayı reddetti

Melikgazi İlçesinde meydana gelen silahlı kavga nedeniyle A.K., C.Y. T.Y., C.Y. ile T.S., S.S. ve K.S. hakkında dava açıldı. 

Duruşmaya tutuksuz sanıklardan  A.K., C.Y.  T.S., S.S., K.S. ve bazı tarafların avukatı katıldı.  Mahkemede konuşan S.S., “Müşteki sanıklar T.S. ve K.S. akrabam olur. C.Y. ve T.Y.’yi mahalleden tanırım. diğer müşteki sanık A.K’yi de onların yanında gördüm. K.S. ile benim dükkanımdaydık. Eşyalarını getirmek için onun evine gidiyorduk. İldem’e giderken bize ateş ettiler. Ateş edenler C.Y., T.Y. ve A.K. idi. Aracımız zarar gördü ama yaralanan olmadı. Biz oradan ayrıldık. Benzinliğe gidip polisi aradık” dedi. Müşteki sanık T.S. ise, “S.S. kuzenim K.S. kardeşim olur. Karşı tarafı da mahalleden tanırım. Ben olay yerinde yoktum. Kimseye ateş etmedim. Benim hiç alakam yok” dedi. K.S.’de “C.Y., T.Y. ve A.K. bir ay önce yine bize suikast düzenlemişlerdi. O günde S.S. ile evimdeki eşyaları almaya gitmiştik. Evime yaklaştığımız zaman geldikleri araçtan inip bize ateş etmeye başladılar. C.Y.’de silah T.Y. ve A.K.’de tüfek vardı. Beyazşehir istikametine doğru gittik. Arkamızdan sıktılar. Benzinlikte polisi aradım. Benim olduğum tarafa doğru mermi geliyordu. Kafamı kaldırıp bakamadım. Şikayetçiyim” dedi. Müşteki sanıklardan C.Y., “Biz karakoldaydık. Bir olaydan dolayı ifade veriyorduk. C.Y. arabadaydı. S.S.’nin aracı geçerken ateş edildi. Kimin ateş ettiğini görmedim. Bana bir isabet olmadı. Karşılık vermedim. Şikayetçiyim” dedi. A.K., “Olay günü ben Adana’daydım. Hiç bir hadiseye karışmadım. Şikayetçi değilim” dedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Merkezi

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