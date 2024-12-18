AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, 'Suriyelilerle bozucu bir sosyal çöküntü yaşamadık'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı.

Suriye’de yaşanan gelişmeler hakkında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cahid Cıngı, “Suriyeliler gidecek, biz de gideceğiz. Yani şimdi son 12-13 yıldır Suriyelilerle aramızda artık bir bağ oluştu. Neredeyse 1 milyon ana dili seviyesinde Türkçe konuşan Arap kardeşimiz var. Ve bu insanlar Türkiye'yi seviyorlar. Röportajlarda görüyorsunuz. Hepsi dönenler dahi Türkiye'den Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza övgüler yağdırıyorlar. Biz ana vatanımız gibi yaşadık diyorlar. Trabzon'dan gitmiş bir vatandaş. Ondan sonra on üç yıldır babasını ilk defa görüyor. Diyor ki ama Trabzon'u çok özlüyorum diyor. Yani bu hissiyatı biz oluşturduk Suriye'de. Suriye sıradan bir coğrafya değil. Suriye dünya insanlığının ilk başlangıç noktası. Tarihin sıfır noktası. Tarihin negatif noktası. Müthiş bir medeniyet merkezi. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var ve çok büyük suç oranlar yok biliyorsunuz. Yani böyle bir bozucu bir sosyal çöküntü yaşamadık biz Suriyelilerle entegrasyon konusunda. Suç özelinde yaşamadık. Kendi gettolarını oluşturmalarının dışında bir problemde yaşamadık aslında. Kendi evimizde bile kavga ediyoruz ufak tefek gibi. İşte yumruklaşmalar oluyor kendi mahallemizde. Bunlar normal şeyler ama kitlesel bir işte mafyalaşma, yer altına girmeye şu bu şeyler olmadı. Suriyeliler güzel insanlar. Allah bundan sonra bahtlarını açık etsin. Onlara kendi ülkelerinde mutlu olabilecekleri, tebessüm ederek yaşayabilecekleri bir hayat nasip etsin. Ama biz bundan sonra bu ilişkiyi feda edemeyiz. Çok değerli bir kontak kurduk biz Suriye ile. Bazı Suriyeli vatandaşlarımız da burada kalmayı tercih edecek. Bu ikisi de yaşanacak” şeklinde konuştu.