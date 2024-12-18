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Milletvekili Dursun Ataş'tan Sağlık Bakanı'na Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek, Kayseri'nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını ve vatandaşların sorunlarını iletti.

Milletvekili Dursun Ataş'tan Sağlık Bakanı'na Ziyaret

Ziyaret sırasında, şehrin sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması konuları ele alındı.

Milletvekili Ataş, Kayseri'deki sağlık altyapısının güçlendirilmesi, hastanelerin kapasitesinin artırılması ve sağlık personeli eksikliklerinin giderilmesi gibi konuların önemine dikkat çekti. Ayrıca, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişim sağlaması için yapılması gereken düzenlemeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri'nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve gerekli adımların atılacağını belirtti. Görüşme, Kayseri'nin sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve vatandaşların memnuniyetinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Haber Merkezi

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