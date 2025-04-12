AK Parti Kayseri teşkilatı'ndan Azerbaycan'a kardeşlik ziyareti

AK Parti Kayseri Teşkilatı, Azerbaycan’da bir dizi ziyarette bulundu. Heyette; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye–Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AK Parti İl Başkan Yardımcıları ve Kayseri Şuşa Evi Derneği Başkanı Elshan Ganbarov yer aldı. Ziyaretin ilk durağı, Fəxri Xiyaban ve Şəhidlər Xiyabanı oldu. Devamında, Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov ile gerçekleşen görüşmede; kültürel iş birlikleri, ortak projeler ve iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi yönünde istişarelerde bulunuldu.

“Gelecek Nesillere Kardeşlik Mirası Bırakıyoruz”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Bu topraklarda, kadim dostluğun ve sarsılmaz kardeşliğin izlerini derinden hissediyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasında sadece diplomatik değil, gönüllere dayalı güçlü bir bağ var. Kayseri heyeti olarak gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret sadece bir temas değil; gelecek nesillere bırakılacak kalıcı bir kardeşlik mirasının da inşasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıklıkla vurguladığı üzere, ‘Bir millet, iki devlet’ anlayışını sözden öteye taşıyor; kalpten kalbe uzanan bir köprü kuruyoruz. Rabbim bu birlikteliği daim kılsın, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ebediyen sürsün.” ifadelerini kullandı.