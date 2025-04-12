'Bilim Gösterileri' etkinliği gerçekleştirildi

Kayseri Bilim Merkezi’nde düzenlenen ‘Bilim Gösterileri’ etkinliği bilimsel deneylere ilgi duyan miniklerin katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren, Kayseri Bilim Merkezi Eğitmeni Ayça Altay, “Kayseri Bilim Merkezi halkı bilimle buluşturmayı amaçlayan bilim merkezlerinden bir tanesi. 10 yıldır binlerce hatta milyonlarca öğrenci ve insana ulaşmış durumdayız. Atölyeler eğitimler, akademiler, kamplar, bilim gösterileri ve birçok farklı bilimle alakalı deneyimlerimiz oldu burada. Bugün de burada yine bilim şovlarımızdan bir tanesini gerçekleştirdik. Aralıklarla bu gösterileri tekrarlıyoruz daha ziyade hafta sonları ya da ara tatillerde ve 23 Nisan,29 Ekim gibi önemli günlerde bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Talep her zamanki gibi çok yoğun bilim merkezi her zaman çok yoğun oluyor bizde bundan çok mutluyuz, çok keyif alıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz yıllarca” şeklinde konuştu.

Düzenledikleri etkinliklerle birlikte binlerce öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Kayseri Bilim Merkezi Eğitmeni Mahir Demir,“Birçok hatta binlerce öğrenciye ulaştık. Onların yüzündeki keyfi görüyorsunuz hafta sonları, hafta içi yoğunluğuna göre bu programlarımız devam ediyor. 23 Nisan'da da biraz daha güçlendirerek, biraz daha altını üstünü doldurarak güzel gösteri deneyleri hazırlayacağız çocuklarımıza. Yeni sergilerimiz yeni kullanım alanlarımız olacak keyifli güzel vakit geçirsin buraya gelenler. Hepinizi bilim merkezimize bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.