AK Parti MKYK listesinde Kayseri'den 2 isim

AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) asil ve yedek üye adayları ile diğer kurullardaki isimler belli oldu. Açıklanan listede asil üye adayları olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da yer aldı.

Liste şu şekilde:

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (Asil Üye Adayları):

Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Göktekin, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgüngör, Ahmet Kavak, Ali İhsan Yavuz, Ali Köse, Aziz Babuşcu, Caner Toyga, Cengiz Tekindağ, Cihad Terzioğlu, Doğukan Tekin, Dursun Ayyıldız, Erkan Ali, Erkan Kandemir, Eyüp Kadir İnan, Fahrittin Yaysı, Fatih Sadıllahlı Selman, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fatma Zehra Sistek, Gökhan Diktaş, Hamdi Ayaz, Hasan Basri Yalçın, Hayati Yazıcı, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koz, İmam Türmenoğlu, İsmail Törünoğlu, İzzet Sefergil, Kurşat Zorlu, Mahir Ünal, Mehmet Kırmızı, Mehmet Umut Tuncer, Melike Duman, Menderes Mehmet Tevfik Türel, Mesut Özil, Muhammed Faruk Açar, Mustafa Emin, Mustafa Eltaş, Mustafa Hulki Ceyizoğlu, Mustafa Necib Yamalı, Mücahit Yanılmaz, Nihat Zeki, Nuri Mert, Osman Gökçek, Önder Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Sadettin Hulagu, Selçuk Somer, Sefa Yapaz Özbüdün, Seyfullah Kayacık, Seyit Yiğit, Seyyhan Tısız, Tek Başkalan, Türkeş İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Ünal Karaman, Veli Aslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zakir Avşar, Ziya Serdar Kılıç

Merkez Karar Ve Yönetim Kurulu (Yedek Üye Adayları):

Arzul Sini Günaydın, Aişe Nur Nacar, Barış Özercan, Burhan Çakır, Şevki Şar, Mücahit Yanılmaz, Fatime Yurdseven, Hamdullah Saraç, Can Sinan Yılmaz Yaşar, Duygu Sevinçoğlu, Ebru Türker, Fatih Kurt, Fehmi Kuçuroğlu, Funda Özan Aykol, Harun Çelik, Hasan Kaya, İsmail Bostan, Mehmet Avcı, Mehmet Okur, Mehmet Umur, Muhammed Ali Uçar, Mustafa Hasgül, Mürsel Çavdar, Cemal Bekle, Sadık Arvas, STV’de Sena Dağlı Akdemir, Şebnem Kocaçeli Eloğmuş

Merkez Disiplin Kurulu (Asil Üye Adayları):

Abbas Aydın, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Cengiz Tekin, Mine Söker, Mirli Sefa Karahan, Muaz Ergezen, Muhammet Ali Yılmaz, Ömer Faruk Sevgili, Salih Çetinkaya, Sadi Günmez, Zahir Söğanda

Merkez Disiplin Kurulu (Yedek Üye Adayları):

Aydoğan Ahiakın, İsmail Cenk Gökbudak, Nureddin Çelik, Şahin Ensar Şakin, Yıldız Kaya

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (Asil Üye Adayları):

Ahmet Gül, Hüseyin Bürge, Suat Pamukçu

Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (Yedek Üye Adayları):

Enes Şişman, Kemalettin Yılmaztekin

Siyasi Erdem Ve Etik Kurulu (Asil Üye Adayları):

Hüseyin Özbakır, İffet Polat, İsmail Cenk Dilbekoğlu, Sebahattin Karakelle, Serap Yaşar

Siyasi Erdem Ve Etik Kurulu (Yedek Üye Adayları):

Engin Telli, Hilmi Gökçınar