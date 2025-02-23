Milletvekili Cıngı, Uluslararası Öğrenci Akademisi açılışnda konuştu

Uluslararası Öğrenciler Akademisi açılış programı ve açılış dersi, Kasapa Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Açılış programına, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun, Kayseri’de okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun gerçekleştirdi. Dursun konuşmasında Uluslararası Öğrenciler Akademisi ile ilgili çeşitli bilgiler verdi. Kayseri’de 10 yılı aşkın bir süredir dernek olarak Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile birlikte Uluslararası Öğrenciler Akademisi programlarını yürüttüklerini anlattı. Her yıl olduğu gibi birçok branşta bu yıl da çeşitli eğitimlerin verilmeye devam edeceğini vurguladı. Ali Dursun, düzenlenen programların dünyanın dört bir yanından gelen yabancı uyruklu öğrencilere Kayseri’yi ve Türkiye’yi daha yakından tanıtma amacıyla düzenlendiğini ve bunu da geçtiğimiz 12 yıldır istikrarlı bir şekilde devam ettirdiklerinin altını çizdi.

AKADEMİNİN AÇILIŞ DERSİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MURAT CAHİD CINGI’DAN

Daha sonra Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi açılış dersini AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı gerçekleştirdi. Cıngı öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, “Başarının Sırrı” başlığı ile çeşitli tecrübelerini ve başarılı olmak için nelere dikkat edilmesi konusunda çeşitli açıklamalarda bulundu.

Murat Cahid Cıngı konuşmasında, yabancı uyruklu öğrencileri Türkiye’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Her yıl birkaç defa bu tür programlarda öğrencilerle bir araya gelmeye gayret ettiğini ifade etti. Milletvekili Cıngı konuşmasında öğrencilere özellikle okul döneminde mutlaka yabancı dil konusunu halletmelerinin önemine değindi. Ayrıca özellikle günümüzde çok önemli bir yere sahip hale gelen dijital teknolojiler konusunda da kendilerini yetiştirmenin büyük önem taşıdığını, üniversite yıllarında bu tür eksikliklerini gideren öğrencilerin okullarını bitirdiklerinde diğerlerine göre bir adım önde olacaklarını ifade etti. Murat Cahid Cıngı, öğrencilere kendi alanları ile ilgili kendilerini çok iyi yetiştirmelerinin önemine vurgu yaptı. Her alanda değil bir alanda en iyisi olmanın gayreti içinde olmaları gerektiğini, ancak ondan sonra diğer alanlarla ilgili de bilgi sahibi olmanın da mutlaka gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca, ahlaklı ve erdemli bir insan olmanın önemine de vurgu yaparak, hangi işi yaparsak yapalım sorumluluklarımızın farkında, ahlaklı ve adaleti gözeten insanlar olmanın hem insani hem de İslami bir görev olduğunun altını çizdi. Çeşitli yazarlardan, hayat tecrübeleri ile ilgili aktarılan tavsiyeleri de öğrencilerle paylaşarak, özellikle kitap okumanın ve kültürel anlamda kendini geliştirmenin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2025 yılı Açılış Dersi, programın ardından öğrenci ve öğretmenlerin birlikte toplu resim çekilmesinin ardından sona erdi.