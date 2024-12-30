Ak Parti Yönetimi'nde değişim Sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirak edeceği kongre öncesi, Kayseri Ak Parti İl Teşkilatı güçlü bir aday ve yönetimle kongrede boy göstermek istiyor.

Ak Parti’nin yükselen oy trendinin neredeyse yarı yarıya düştüğü illerden biri olan Kayseri’de bu trendi yukarılara ve eski azametli günlerine yeniden yükseltecek, Ak Parti’ye ders vermek için partiden uzaklaşan YRP’ye ve başka partilere kayan oyları geri döndürebilecek bir yönetim ve il başkanı alternatifleri üzerinde arayışlar devam ediyor.

Ak Parti’nin Kayseri’deki konumu açısından, tüm Ak Partili çevrelerce mutlaka bir değişimin gerçekleştirilmesi gerekliliğinin altı çiziliyor. Ama ne yazık ki bu değişim kararını verecek ekibin değişmez aynı kimselerden oluşması Kayseri’deki değişimin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Birkaç gün sonra en az dört kişiden oluşacak il başkanı aday adaylarının belirlenerek, görüşmek üzere Ankara Genel Merkeze uğurlanması gerekiyor.

Her ne kadar, çoğu Kayseri Ak Parti milletvekilleri ve belediye başkanlarının tavrı mevcut statükoyu korumak ve İl Başkanı Fatih Üzüm’le yollarına devam etmek şeklinde olsa da, Ak Parti Kayseri yerelinde bir şeylerin değişmesi gerektiğine inananların sayısı da azımsanacak derecede değil.

Ak Parti Kayseri teşkilatında ‘tek liste’ geleneğini sürdürmeye karar vermiş ‘üst akıl’ için, kendi belirledikleri liste ve şahısların dışındaki öneriler veya öne sürülen isimler ‘fitne’ çıkarmaya yönelik hareketler olarak telakki edilse de son genel ve yerel seçimlerdeki Ak Parti’nin düşüş eğilimindeki Kayseri oy tablosu, verilecek kararı daha bedeli ağır hale getiriyor.

Bir buçuk milyon nüfuslu Kayseri şehrinde bulunabilecek en optimum en performanslı ‘tek’ adayın ‘mevcut başkan’ olduğu yönündeki kanaat, gönlünden adaylığı geçirip bir adım öne çıkmak isteyen adayların önünü tıkasa da görünen o ki etkin bir saha araştırması yapılmadığı da bir gerçek.

Bu zeminde adı ortaya atılan bir kısım adayların, bu kabullenilmiş durum karşısında sağına soluna bakınmadan ‘ben varım’ diyebilme ve bir adım öne çıkabilme imkan ve ihtimali yoktur. ‘Aslında düşünmüyorum, başka yoğunluklarım var, öyle bir niyetim yok’ çekimserliği zımmen de olsa biraz ‘yan cebime koy’ izlenimi de oluşturmuyor değil.

Bu nedenden dolayı aday olarak adı konuşulan isimlerden ne Müsiad Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer’in, ne eski Baro Başkanı Fevzi Konaç’ın, ne Mustafa Kürtüncü’nün, ne Cengiz Hakan Aslan’ın, ne Latif Başkal’ın, ne Hasan Nuri Kuş’un ve ne Fatih Üzüm olmazsa hiç değilse diye öne çıkarılan İzzet Buzkan’ın ‘ben varım’ deyip bir adım öne çıkma imkan ve ihtimalleri bulunuyor.

Ne var ki, genel merkeze de değişimi ve arayış gayretini hissettirmek de gerekiyor. Dahası Anakara’ya gidecek İl Başkanı adayı Fatih Üzüm’ün yanında en az 3 isimin daha bulunması gerekiyor. Tek kişinin Ankara’ya uğurlanması, münasebetsizlik olarak değerlendirileceği için arka koltuğun zorunluluktan dolayı ‘dörtlenmesi’ de mutlak surette olması gerekiyor.