İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan’da yapılacak olan ekonomik boykot çağrısına destekte bulunacağını açıkladı. Başkan Özel, 1 Nisan akşamı yaptığı paylaşımda "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Kayseri’deki AK Partili belediye başkanlarından boykot çağrısına tepki geldi. Çağrıya tepki gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Güzel ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlara Rabbim fırsat vermesin. Yerli ve milli markalarımızı öne çıkarmamız gereken bugünlerde, onları hedef alarak ülkemize zarar verenlere izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR: ‘MİLLİ EKONOMİYE ZARAR VERMEK BOYKOT DEĞİL, İHANETTİR’

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kendi ülkesinin üreticisini hedef almak, düşmana hizmet etmekten farksızdır. Milli ekonomiye zarar vermek boykot değil, ihanettir” dedi.

BAŞKAN PALANCIOĞLU: ‘EKONOMİMİZE ZARAR VERMEYE ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da sosyal medya platformundan: “Yerli ve milli ürünlerimizi destekleyerek ekonomimizi güçlendirmek yerine ekonomimize zarar vermeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Toplumsal birliğimizi ve dirliğimizi birlikte ayakta tutacağız” şeklinde paylaşımda bulunarak boykot çağrısına tepki gösterdi.

BAŞKAN ÖZDOĞAN: ‘TAVRIMIZ DA DURUŞUMUZ DA BELLİ’

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise milli üretimin yanında olduğunu belirten bir paylaşım yaparak: “Bizim tavrımız da, duruşumuz da bellidir. Ülkemizin gücüne güç katan yerli milli üretimin yanındayız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZTÜRK: ‘ESNAFIMIZIN EKMEĞİNE GÖZ DİKENLERİ BOYKOT EDİYORUM’

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de boykot çağrısında bulunanları boykot ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Devletimin yanındayım, yerli üretimin yanındayım, esnafımın yanındayım. Ülkemin milli üretimine ve esnafımızın ekmeğine göz dikenleri boykot ediyorum.”