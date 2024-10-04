AK Partili Elitaş, 'DEM Parti terörle bağlantısını keserse ülkemize katkı sağlayacaktır'

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş gündemi değerlendirmek üzere bir televizyon programına katıldı. Elitaş gündem konularından olan DEM Parti hakkında konuştu. Sinan Oğan’ın konuşmasına değinen Elitaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti ile ilgili söylemlerini planlı şekilde yapmadığını söyledi. Mustafa Elitaş konu hakkında, “Sinan Bey’in açıklamasına baktığımızda, Sayın Bahçeli’nin bunu planlı bir şekilde yapmadığını, Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye’nin etrafında bulunan bir ateş çemberi içerisinde birlik ve beraberlik olma’ mecburiyetini ifade ettiği konuşmasına göre; Bahçeli, DEM Parti ile de tokalaşmak ve dışarıda bir mücadele varken, Türkiye’ye yönelik tehditler bulunurken iç barışı sağlamak konusunda attığı bir adımdır. Altının çizilmesi gereken nokta, eğer DEM Parti Türkiye’nin partisi olursa ve terör örgütü ile bağlarını keserse ülkemiz için çok büyük katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

‘DEM PARTİ’NİN İŞLERİ TÜRKİYE’NİN BEKASINA YARAYAN İŞLER DEĞİL’

Elitaş konu hakkındaki yaptığı açıklamada, DEM Parti’nin bugüne kadar yaptığı işlerin Türkiye’nin birlik ve bekasına yaramadığını ifade etti. Elitaş, “DEM Parti’nin bugüne kadar yaptığı işler Türkiye’nin birliğine ve bekasına yarayan işler değil. Cumhurbaşkanımızın altını sık sık çizdiği Türkiye’nin güneyi ve Suriye’nin kuzeyinde bir teröristan kurdurmayız ifadesi ile uğraşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Suriye’deki sıkıntılardan faydalanarak İsrail’i rahatlatabilmek için bu bölgeyi hem Türkiye’yi hem İran’ı hem Irak’ı, Suriye’yi, İran’ı, Ürdün’ü, Arabistan’ı, Mısır’ı, tehdit edebilecek bir terör devletinin kurulmasının bu coğrafyada çok büyük sıkıntıları beraberinde getireceğini ifade ettiğinden dolayı eğer DEM Partililerde Türkiye’nin birlik ve beraberliği için gayret ederek siyaset yapıyorlarsa yola hep birlikte çıkmak gerekir. Siyasette sertleşme normaldir, hakarete dönüşmediği sürece eleştirileri normal kabul etmek gerekir. Çünkü bir tarafta programı olan bir parti var, öbür tarafta Cumhur ittifakı var. Cumhur ittifakı AK Parti, MHP ve diğer siyasi oluşuyorken, onlar azami müşterek birleşerek bu hareketi yapmaya çalışıyorlar. Ekonomi modelimizi, yol ve hastane yapmamızı eleştirebilirler, sert söylemlerde de bulunabilirler. Ama eleştirinin hakaret boyutuna varmaması için hem fikir olmalıyız” diye konuştu.