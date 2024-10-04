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  • PFDK'dan Kayserispor'a 'çirkin ve kötü tezahürat' cezası

PFDK'dan Kayserispor'a 'çirkin ve kötü tezahürat' cezası

Kayserispor'a PFDK tarafından Beşiktaş ile oynanan müsabakada yaşanan saha olayları nedeniyle 336 Bin TL para ve maçı Kuzey Alt C Blok ile Batı Alt C-D Blok izleyenlere men cezası.

PFDK'dan Kayserispor'a 'çirkin ve kötü tezahürat' cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun uğun yapılan toplantısında Kayserispor ile ilgili alınan kararlar şu şekilde, “Kayserispor Kulübünün, 30.09.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Tribün Kuzey Alt C, Batı Tribün Batı Alt C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir. Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Kuzey Tribün Kuzey Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine karar verildi.

Haber Merkezi

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