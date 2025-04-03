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Akar, 'Milletimiz yerli ve milli ekonomisine sahip çıktı'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Başaramadılar, milletimiz yerli ve milli ekonomisine sahip çıktı' dedi.

Akar, 'Milletimiz yerli ve milli ekonomisine sahip çıktı'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ‘tüketim boykotu’ ile ilgili açıklama yaptı. Akar, vatandaşların ülkeye, yerli ve milli ekonomiye sahip çıktığını vurgulayarak,  “Başaramadılar. Asil milletimiz; Ülkesine, yerli ve milli ekonomisine sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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