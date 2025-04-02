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Ordu deplasmanından dönen Erciyes 38 FK kafilesinden kazaya müdehale

Bugün deplasmanda Orduspor 1967 ile karşılaşan ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan Erciyes 38 FK kafilesi yolda denk geldikleri kazaya müdehale etti.

Ordu deplasmanından dönen Erciyes 38 FK kafilesinden kazaya müdehale

Bugün deplasmanda Orduspor 1967 ile karşılaşan ve sahadan 2-1’lik skorla galip ayrılan Erciyes 38 FK kafilesi yolda denk geldikleri kazaya müdahale etti.

Erciyes 38 FK, bugün deplasmanda Orduspor 1967 ile karşılaştı. Kayseri ekibi maçı ilk yarıda attığı gollerle kazandı. Erciyes 38 FK kafilesi Kayseri’ye dönerken trafik kazasına denk geldi. Kazayı ihbar eden Erciyes 38 FK kafilesi araçta sıkışanları çıkartırken ilk müdahaleyi mavi - siyah- beyazlı takım sağlık ekibi yaptı. Erciyes 38 FK tarafından yapılan açıklamada, “Orduspor 1967 ile oynadığımız karşılaşmadan sonra Kayseri'ye dönüş yoluna çıkan kafilemiz, Çorum-Amasya karayolunda kaza yapan bir aileye hızlıca müdahale etti. Araçta sıkışan üç çocuğu arabadan çıkaran sağlık ekibimiz, futbolcularımız ve teknik heyetimiz, araçta sıkışanlar ve yaralılar için gerekli makamları arayarak yardım çağırdı” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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