Ayşe Böhürler Anadolu Federasyonu Çalıştayı'nda konuştu: Kadın emeğine vurgu

Çalıştayda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri’de geçmişte yaşanan ve 'Kayseri Olayları' diye anılan acı olaylara değinerek, Anadolu Federasyonu’nun sürecin başından itibaren verdiği desteğin önemini vurguladı. Federasyon Başkanı Turgay Aldemir’e teşekkür eden Çiçek, “Kayseri’nin ve Türkiye’nin bu süreci atlatmasında büyük katkıları oldu,” dedi. Ayrıca Çiçek, Aldemir ve Milletvekili Ayşe Böhürler’den aldığı kitapları okuduğunu belirterek, “Turgay Bey’den aldığım kitaplar bitirdim” diyerek teşekkür etti.

Çalıştayda söz alan Milletvekili Ayşe Böhürler, federasyonun kadın emeğini görünür kılma konusundaki çabalarına dikkat çekerek, "Anadolu Federasyonu, çalışmalarını büyük ölçüde kadınlarla birlikte yürütüyor, bu anlamda çok kıymetli bir yapı," ifadelerini kullandı. Böhürler, federasyonun kriz anlarında dahi sistemli ve düzenli çalışma prensipleriyle hareket ettiğini belirterek, özellikle deprem sürecindeki organizasyonlarını takdir etti.

Böhürler ayrıca, federasyonun İslam coğrafyasında birlik ve beraberliği merkeze alan projeler ortaya koyduğunu ve bunun Türkiye’nin düşünsel yapısı açısından önemli bir katkı sunduğunu dile getirdi. Konuşmasının sonunda, çalıştayda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

