Jandarma ekipleri 228 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yol kontrol devriyesi esnasında yolcu otobüsüne çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 228 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya Karayolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrol devriyesi esnasında yolcu otobüsüne çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 228 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirilerek olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.