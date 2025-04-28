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Jandarma ekipleri 228 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yol kontrol devriyesi esnasında yolcu otobüsüne çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 228 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 228 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya Karayolu  Solaklar Mahallesi'nde yol kontrol devriyesi esnasında yolcu otobüsüne  çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 228 kilogram bandrolsüz  kıyılmış tütün  ele geçirilerek olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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