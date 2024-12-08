Akıl Küpleri çığ gibi büyüyor

Melikgazi’de gençlere yönelik hizmetleriyle örnek teşkil eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdığı Akıl Küpü Kütüphanelerine bir yenisini daha ekliyor.

Melikgazi’de çığ gibi büyüyen akıl küpleriyle gençlerin kalbini kazanan Başkan Palancıoğlu, Esentepe Mahallesi’ne kazandıracağı “Melikgazi Belediyesi Kezban-Davut Sapayer Akıl Küpü Kütüphanesi”nin yapımında sona gelindiğinin müjdesini verdi. Esentepe Mahallesi’nde hayata geçecek kütüphanenin yapım çalışmalarında sona gelindiğini duyuran Başkan Palancıoğlu, gençlere yönelik çalışmalara büyük önem verdiğini belirterek şunları ifade etti;

"Akıl Küpü Kütüphanelerimiz Melikgazi’de gençlerimiz tarafından rağbet gören nitelikli ders çalışma ve sosyalleşme ortamları. “Önce gençlik” temasıyla geleceğin mimarları gençlerimize yönelik birbirinden güzel projeleri hayata geçirdik; hayata geçirmeye devam ediyoruz. Eğitime ve gençlere verdiğimiz önem hem bizleri hem de aileleri mutlu ediyor. Geleceğin mühendisleri, doktorları, öğretmenleri, bilim adamları ve daha nice meslek dallarında adını duyuran, ayakları yere sağlam basan, üreten, gelişen ve gelişime öncülük eden gençlerimiz için birbirinden farklı yatırımlar yapıyoruz. Melikgazi’mize 22 adet okul, 15 adet kütüphane kazandırdık ve bu sayıyı artırmak için iş başındayız. Bu kapsamda Esentepe Mahallemizde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Akıl Küpü Kütüphanemizle gençlerimize yatırım yapıyoruz. Esentepe Mahallesi, Girne Şehitler Caddesi üzerinde yer alan Akıl Küpü Kütüphanemizin zemin katında kafeterya ve grup çalışma odaları, 2 adet eczane, üst katta açık çalışma alanları yer alacak. Genç nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Esentepe Mahallemizde faaliyet gösterecek olan kütüphanemizin yapımı büyük ölçüde tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve tefrişatının tamamlanmasın ardından inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. “Melikgazi Belediyesi Kezban-Davut Sapayer Akıl Küpü Kütüphanesi” gençlerimize, Melikgazi’mize, Kayseri’mize hayırlı, uğurlu olsun.”