Akıllı tavşan Momo, KumsMall AVM'ye geliyor

Mobilya, moda, lezzet ve eğlence isteyenlerin adresi KumsMall AVM, çocuklara yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sevilen çizgi film kahramanlarından Akıllı Tavşan, 9-10 Eylül tarihlerinde KumsMall AVM'de olacak.

PAYLAŞ
  • 07.09.2023 11:43
  • Güncelleme: 07.09.2023 14:28
Akıllı tavşan Momo, KumsMall AVM'ye geliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Mobilya, moda, lezzet ve eğlence isteyenlerin adresi KumsMall AVM, çocuklara yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Sevilen çizgi film kahramanlarından Akıllı Tavşan, 9-10 Eylül tarihlerinde KumsMall AVM’de olacak.

Bu yaz, TRT Çocuk’un hemen hemen tüm çizgi film kahramanlarını çocuklarla buluşturan KumsMall AVM, bu hafta yeni bir kahramanı Kayseri’ye getiriyor. Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KumsMall, çocuklara yönelik etkinliklerine Akıllı Tavşan Momo ile devam edecek.

9-10 Eylül tarihlerinde KumsMall AVM’de olacak olan Momo ve arkadaşları eğlenceli gösterilerini üç seans halinde çocuklara sunacak. Gösteriler saat 14.00, 16.00 ve 18.00 ‘de başlayacak. Çocuklar ve aileleri gösterileri ücretsiz olarak izleyebilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Safra kanalı kanseri riskini artıran 7 faktör

Safra kanalı kanseri riskini artıran 7 faktör

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

KAYSO, Sanayicileri Yeşil Dönüşüme Hazırlıyor

KAYSO, Sanayicileri Yeşil Dönüşüme Hazırlıyor

Kayserispor' un yeni Hocası Recep Uçar

Kayserispor' un yeni Hocası Recep Uçar

Yayaya çarpan sürücü otomobili bırakıp kaçtı: 1 ölü

Yayaya çarpan sürücü otomobili bırakıp kaçtı: 1 ölü

Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı: Karadeniz önde

Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı: Karadeniz önde

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç, 41 esnaf odası başkanı ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, 41 esnaf odası başkanı ile bir araya geldi

Başkan Çolakbayrakdar, ekimini yaptığı aspirin hasadını da kendisi yaptı

Başkan Çolakbayrakdar, ekimini yaptığı aspirin hasadını da kendisi yaptı

DAHA FAZLA
Kızılay'dan Yahyalı Devlet Hastanesi'ne Destek

Kızılay'dan Yahyalı Devlet Hastanesi'ne Destek

Tele Vole'nin açılışına yoğun ilgi

Tele Vole'nin açılışına yoğun ilgi

Talas Belediyesi'nden Bir İlk

Talas Belediyesi'nden Bir İlk

Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da Esnafla Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Tomarza'da Esnafla Buluştu

Büyükkılıç'tan başkanlarla, AK Parti il başkanı ve yönetimine 'hayırlı olsun' ziyareti

Büyükkılıç'tan başkanlarla, AK Parti il başkanı ve yönetimine 'hayırlı olsun' ziyareti