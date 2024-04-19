Vantrolog sanatıyla dersler daha eğlenceli ve kalıcı 

Vantrolog Sanatını 5 yıldır icra eden ve bu kapsamda eğitimler veren Okul Öncesi Öğretmeni Kaniye Altın, “Bizler öğretmenler olarak hangi konuyla ilgili olursa olsun çocuklara vermek istediğimiz mesajı çocuklar bizimle iletişim halinde olduğu hissiyatına kapılmadan verebiliyoruz. Çocukların bir yetişkin ile kuramadıkları iletişimi bir aracıyla kullanıp onların kalplerine dokunup duygu dünyalarına girebiliyoruz” dedi.

Kayseri Öğretmen Akademisi ile eğitim ailesi bir araya gelerek Kişisel ve mesleki gelişime katkı sunmak amacıyla uzman eğitmenler ve kurs programları öğretmenlerle buluşuyor. Böylece derslerin daha eğlenceli ve kalıcı hale gelmesi hedefleniyor. 5 yıldır derslerde vantrolog sanatını kullanıp kuklaları konuşturarak öğrencileriyle iletişim kurduğunu söyleyen Okul Öncesi Öğretmeni Kaniye Altın, “Vantrolog sanatına ilgim pandemi döneminde başladı. Araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgilerle çalışmaya başladım ve vantrolog kukla konuşturmayla pandemi sürecini eğitim öğretime de katkı sağlayarak sürdürdük. Daha sonra eğitim camiasında öğretme arkadaşlarımızın dikkatini çeken bir konu oldu bu. Daha sonra eğitim programını oluşturarak öğretmen arkadaşlarımıza eğitim vermeye başladım. Çünkü çalışınca bu sanatın yapılabilecek olduğunu keşfettik hep beraber. Özellikle okul öncesi eğitimde sınıflarda kuklaları kullanmak normalde zaten bütün öğretmenlerimizin yaptığı bir şey ama vantrolog sanatının etkileyiciliğinden ve gerçekçiliğinden faydalandığınız zaman çocuklar üzerinde müthiş bir etkisi oluyor. Bunu keşfettik ve eğitimlere başladık” ifadelerini kullandı.

Açılan kurslarla verilen bu eğitimin ücretsiz olduğunu ver öğretmenlerin yoğun bir talebi olduğunu söyleyen Öğretmen Altın, “Şu anda 5 yıldır vantrolog eğitimi veriyorum online olarak Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte. Bu yılda Sümer Fen Lisesi’nde Öğretmen Akademisi’nin düzenlemiş olduğu programla eğitimlerimize devam ediyoruz. Vantrolog eğitimine yoğun bir katılım var. Eğitim için sırada bekleyen çok öğretmen arkadaşımız var. Sonrasından da eğitimlerimiz devam edecek. Eğitim tamamen ücretsiz. Bu eğitim İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenip planlanıyor. Öğretmen arkadaşlarımız kendi mebbis sayfalarından başvurabilirler” şeklinde konuştu.

‘ÇOCUKLARIN BİR YETİŞKİN İLE KURAMADIKLARI İLETİŞİMİ BİR ARACIYLA KULLANIP ONLARIN KALPLERİNE DOKUNUP DUYGU DÜNYALARINA GİREBİLİYORUZ’

Vantrolog eğitimine okul öncesi öğretmenleri haricinde de İngilizce öğretmenlerinin, din kültürü öğretmenlerinin ve değerler eğitiminde rehber öğretmenlerinin yoğun bir talebi olduğunu belirten Öğretmen Altın, “Öğretmenlerimiz çocuklarla iletişimlerinde etkili bir şekilde kullanabiliyorlar ve bunun dönütlerini olumlu anlamda alıyorum eğitim verdiğim arkadaşlardan. Okul öncesi eğitimde çocuklar kuklaları konuşturduğumuzda kendi akranları gibi iletişime girip soru soruyorlar, sohbet ediyorlar. Çocuklar kuklayı benim konuşturduğumu bilseler de kukla konuşmaya başladığı zaman gerçekçi hissine kapılıp karşılıklı sohbet ediyorlar. Bu esnada bizler öğretmenler olarak hangi konuyla ilgili olursa olsun çocuklara vermek istediğimiz mesajı çocuk bizimle iletişim halinde olduğu hissiyatına kapılmadan verebiliyoruz. Bu şekilde sağlıklı iletişim kurabiliyoruz. Çocukların bir yetişkin ile kuramadıkları iletişimi bir aracıyla kullanıp onların kalplerine dokunup duygu dünyalarına girebiliyoruz” diye konuştu.