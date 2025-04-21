Akkışla Civarı Derneği'nde Yeni Dönem: Erol Sungur Başkanı Oldu

Yeni başkan Sungur, görevi devraldığı eski başkan Selvettin Uluç’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Sungur, derneğin bayrağını daha yukarı taşıyacaklarını ve yeni projelerle dernek faaliyetlerini zenginleştireceklerini vurguladı.

Başkanlık görevini devralan Sungur, birlik ve dayanışma içinde çalışarak, derneğin gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Akkışla ve Civarı Eğitim Kültür Derneği'nda yapılan genel kurulda yönetim ve denetim kurulları şu isimlerle şekillendi:

YÖNETİM ASIL

1-EROL SUNGUR

2-AHMET BAHADIR

3-MUSTAFA SAİT AKŞİT

4-ALİ MEHMET KAYA

5- SÜLEYMAN İMCE

6- OSMAN GÜNER

7-OSMAN KORKUT

8-YUSUF ÇOŞKUN

9- OĞUZ ERGÜL

10- İSA YÜZÜGÜLLÜ

11-MUHAMMED YASİR GÖZ

DENETİM ASIL

1-SELVETTİN ULUÇ

2-CENGİZ BOZBIYIK

3-HASAN MERT KILIÇ

4-FATİH ÖZHAN