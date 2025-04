Milletvekili Ataş'ın, İlçelerde vatandaş buluşması devam ediyor

AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Toplumun tüm kesimleri ile görüşmeler yapan sorunları yerinde dinleyen Ataş, esnafından çiftçisine, sanayicisinden işçisine sorunları sahada dinliyor ve çözüm için çalışıyor.

ATAŞ MUHTARLAR VE KURUM TEMSİLCİLERİ İLE TOPLANTI YAPTI

Milletvekili Ataş, bu kez de ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Ataş, Muhtarlarla buluşma toplantılarına Pınarbaşı ve Bünyan ilçeleriyle başladı. Toplantıda sorunları dinleyen, not alan Ataş, aynı zamanda ilgili kurumları da anında harekete geçirdi. Milletvekili Dursun Ataş’ın muhtarlar toplantısına Tarım İl Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, KASKİ, KCETAŞ ve Kayserigaz yetkilileri ile İlçe Belediye Başkanları, Meslek Odası başkanları ve STK temsilcileri de katıldı.

VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK

Toplantıya katılan herkese teşekkür eden AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘İl Başkanlığımız koordinatörlüğünde Pınarbaşı ve Bünyan’da yerel yönetimlerimizin, demokrasimizin temel taşı, aynı zamanda milletimizin devletle buluşma noktası kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldik. Kamu kurumu temsilcilerimizin katılımlarıyla da çok kapsamlı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Mahalle muhtarlarımızın talep, önerilerini dinledik ve aynı zamanda çözüm bekleyen konular hakkında detaylı bilgi aldık. Bu toplantımıza katılanlara, katkı sunanlara, aynı zamanda yaptıkları çalışmaları da anlatan kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum’ diye konuştu.

AMACIMIZ VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK, REFAHINI ARTTIRMAK

Bu yöndeki toplantılara diğer ilçelerde de devam edeceklerini dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Yerinde çözülecek konuların anında çözümü için ilgili kurumlara yönelik girişimlerde bulunduk, yerinde görüşmeler yaptık. Bunun yanı sıra Ankara’da halletmemiz gereken, Bakanlıklar nezdinde yapmamız gereken çalışmalar konusunda da gerekli tüm notlarımızı aldık. Amacımız sorunları yerinde, yüz yüze dinleyerek, kısa sürece ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını arttırmak. Bunun için hem Kayseri’de hem de Meclis’te şehrimiz için, ülkemiz çalışıyoruz’ dedi.

KİMSEYİ AYIRT ETMEDEN, ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Kayseri’de her kesimin kendisine kolaylıkla ulaştığını kaydeden Ataş, kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden çalışmalarına geçmişte olduğu gibi şimdi de devam ettiğini ifade etti. Ataş, ‘Biz bu toprakların evladıyız. Tek gayemiz var, Kayserimizin, ülkemizin her alanda kalkınması, gelişmesi. İnsanlarımızın mutlu olması. Bu uğurda da elimizden gelen gayreti her yerde gösteriyoruz. Bu anlamda tüm vatandaşlarımız bize her zaman kolaylıkla ulaşabilir. Bizler samimiyetle, gayretle onların sorunlarının çözümü için gereken adımları atacağımızın, yapılması gereken ne varsa yapacağımızın sözünü veriyoruz’ şeklinde konuştu.

ORTAK AKLA, İSTİŞAREYE ÖNEM VERİYORUZ

Diğer yandan Milletvekili Ataş, ziyaretleri sırasında parti teşkilatları ile de bir araya gelerek, yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde de bulundu. Ortak akla, istişareye her zaman önem verdiklerini vurgulayan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘Her kademede gece gündüz demeden görev yapan fedakâr teşkilat mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Onların görüşleri de bizim için önemli. Kıymetli teşkilat mensuplarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum’ dedi. Ataş, ziyaretleri ve görüşmeleri kapsamında Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ile de bir araya geldi ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.