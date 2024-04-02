Akkışla'da CHP dönemi
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri dün sonlandı. Akkışla Belediyesi ise AKP'den (Cumhur ittifakı) CHP'ye geçti. Eski Başkan Ayhan Arslan, rakibi olan Mustafa Dursun'a 94 oy farkı ile kaybetti.
Türkiye dün yerel seçimler için sandık başına gitti. Kayseri’de ise 1 milyon 39 bin 684 seçmenden 806 bin 511 seçmen oy kullandı. Akkışla Belediyesi’ni 2019 yerel seçiminde yüzde 42.19 oran ile AKP (Cumhur ittifakı) kazanırken 2024 yılında yüzde 46.21 oran ile CHP kazandı. Eski başkan Ayhan Arslan, bu seçimde 94 oy farkla rakibi Mustafa Dursun’a kaybetti.
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI:
Açılan sandık: yüzde 100
Toplam seçmen: 5.279
Kullanılan oy: 4.766
Geçerli oy: 4.343
Mustafa Dursun: %46.21 - 2 bin 7 oy
Ayhan Arslan: %44.04 – 19 bin 13 oy