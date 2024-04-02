Akkışla'da CHP dönemi

Türkiye dün yerel seçimler için sandık başına gitti. Kayseri’de ise 1 milyon 39 bin 684 seçmenden 806 bin 511 seçmen oy kullandı. Akkışla Belediyesi’ni 2019 yerel seçiminde yüzde 42.19 oran ile AKP (Cumhur ittifakı) kazanırken 2024 yılında yüzde 46.21 oran ile CHP kazandı. Eski başkan Ayhan Arslan, bu seçimde 94 oy farkla rakibi Mustafa Dursun’a kaybetti.

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI:

Açılan sandık: yüzde 100

Toplam seçmen: 5.279

Kullanılan oy: 4.766

Geçerli oy: 4.343

Mustafa Dursun: %46.21 - 2 bin 7 oy

Ayhan Arslan: %44.04 – 19 bin 13 oy