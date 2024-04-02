Snowboard Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayseri takımı 27 madalya kazandı.

Erzurum ev sahipliğinde düzenlenen Snowboard Okul Sporları Türkiye Şampiyonasını sona erdi.

Snowboard Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayseri takımı 27 madalya kazandı.

Müsabakaların ilk gününde 12, ikinci gününde 13 madalya kazanan Kayserili sporcular kombinede 12 madalya olmak üzere toplamda 37 madalya kazandı. Kayseri’ye dönen sporcular antrenörleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

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