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Akkışla Dostluk Turnuvasında Kupalar sahiplerini buldu

Akkışla Dostluk Turnuvası Ocak 2025 akşamı Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacak ödül töreniyle son buldu. Şen Gençlik Takımı şampiyonluk kupasını kaldırırken, Akin Gücü ikincilik, Kululu Dernekte üçüncülük kupasını aldı.

Akkışla Dostluk Turnuvasında Kupalar sahiplerini buldu

Törende takımlar ve seyirciler dışında Belediye Başkanı Dernek Başkanları Muhtarlar Siyasi Parti temsilcileri hazır bulundu.

Saygı duruşu ve istiklal Marşının ardında program başladı. Akkışla ilçesini tanıtan Video izletisi büyük beğeni topladı. Turnuvayı anlatan slaytın ardından kupa törenine geçildi. Turnuvaya katlan tüm takımlara eşit kupa verildi. En iyi golcü, en iyi kaleci en teknik oyuncu gibi ödüller de sahibini buldu. Törende ayrıca Akkışla Dostluk turnuvasına maddi ve manevi katkı saplayan isimlere de teşekkür plaketi verildi.

Akkışla Dostluk Turnuvasında Kupalar sahiplerini buldu

Bu yıl 4. kez düzenlenen ve Alpaslan Sungur'un sponsorluğunda gerçekleşen turnuvada, 40 yaş üstü oyunculardan oluşan 9 takım, 10 hakem, yaklaşık 150 oyuncu ve 200'ü aşkın seyirci bir araya geldi. Turnuva boyunca, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar oynandı. Turnuva, sosyal medya, mesaj grupları ve basın aracılığıyla yaklaşık 50 bin kişi tarafından takip edildi.
Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alpaslan Sungur, etkinliğin güçlü bir ekip ve sponsorların katkılarıyla başarıyla tamamlandığını belirtti. Sungur, "Bu turnuva, yıllar içinde daha geniş kitlelere ulaşarak Akkışla sınırlarını aştı ve tüm Kayseri’de özlenen bir etkinlik haline geldi" dedi.

Akkışla Dostluk Turnuvasında Kupalar sahiplerini buldu

Tören Toplu hatıra fotoğrafı çekinilerek  sonlandı.

Haber Merkezi

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