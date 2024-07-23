Akkışla'nın Kaybeden başkanına Kocasinan'dan teselli müdürlüğü

Akkışla Belediye Başkanlığı yapmadan önce Melikgazi Belediyesinde Kültür Müdürü olarak görev yapan Akkışla Belediyesi eski Başkanı Ayhan Arslan Kocasinan Belediyesine muhasebe müdürü oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın eski mesai arkadaşı olan ve onun tensipleriyle 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Akkışla Belediye Başkan adayı olan ve seçilen Ayhan Arslan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de yeniden belediye başkanlığı için aday gösterildi.

Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı adayı Mustafa Dursun ile kıyasıya yarışan Ayhan Arslan 94 oy farkı ile belediye başkanlığı Mustafa Dursun’a bıraktı.

AÖF İşletme Fakültesi mezunu olan eski başkan Arslan 1992 Yılında Akkışla Kululu Belediyesi'nde sayman olarak daha sonra 1994 yılında Melikgazi Belediyesi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yaptı.