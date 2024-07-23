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17 yıl hapis cezası bulunan ev faresi yakayı ele verdi

Kayseri'de evden hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

17 yıl hapis cezası bulunan ev faresi yakayı ele verdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de evden hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evden hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. (29) yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

17 yıl hapis cezası bulunan ev faresi yakayı ele verdi
17 yıl hapis cezası bulunan ev faresi yakayı ele verdi
İHA
Kayseri Gündem

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