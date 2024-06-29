Aksu Park'taki ölümcül oyun korkutuyor

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocukların tehlikeli oyunları da başladı. Sivas'ta Aksu parkında içerisinde elektrik tesisatı bulunan havuza giren çocuklar tehlikeye aldırmadan voleybol oynadı.

Aksu Park'taki ölümcül oyun korkutuyor
Kayseri GündemEditör

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocukların tehlikeli oyunları da başladı. Sivas’ta Aksu parkında içerisinde elektrik tesisatı bulunan havuza giren çocuklar tehlikeye aldırmadan voleybol oynadı.

Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği Sivas’ta çocukların tehlikeli serinleme yöntemleri, korkutuyor. Bunaltan sıcaklarda serinlemek için Aksu Park’ı seçen çocuklar, girdikleri havuzda voleybol oynuyor. Geçtiğimiz günlerde onarılarak yeniden su verilen Aksu Park’ta bulunan elektrik çarpması tehlikesine rağmen suya giren çocuklar, yürekleri ağıza getiriyor. Yüzmeyi süs havuzlarında öğrendiklerini ve zaman zaman ise kendilerini elektrik çarptığını söyleyen çocuklar, tehlikeye aldırış etmiyor.

İHA
Kayseri Gündem

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