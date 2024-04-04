Akü hırsızları 42 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesiyle yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, akü hırsızlığı yapan şahıslar 42 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda yakalandı.

Akü hırsızları 42 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesiyle yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, akü hırsızlığı yapan şahıslar 42 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde meydana gelen akü hırsızlığı ihbarları üzerine harekete geçti. Ekiplerin 8 farklı iş yeri, ikamet ve KGYS’ye ait 42 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda şüpheliler tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Akü hırsızları 42 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesiyle yakalandı
Akü hırsızları 42 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesiyle yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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